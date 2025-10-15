Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Política Provinciales

    El gobierno se reúne hoy con ATE y UPCN por la paritaria estatal

    Nogoyá Times Posted on
    El gobierno entrerriano y los gremios ATE y UPCN mantendrán este miércoles una reunión en la Secretaría de Trabajo para retomar la paritaria estatal.
    El Gobierno de Entre Ríos se reúne este miércoles con los sindicatos ATE y UPCN para retomar la discusión de la paritaria salarial estatal. El encuentro fue convocado para las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en Buenos Aires 166, en Paraná.

     

    Según se detalla en la notificación oficial, la audiencia tiene como propósito “retomar las tratativas en materia salarial”, en el marco de la negociación colectiva de los trabajadores del Estado provincial.

     

    La citación se concretó luego de reiterados reclamos gremiales por la falta de cumplimiento del compromiso asumido en el acta firmada el 21 de julio, que obligaba al Gobierno a reabrir la mesa salarial durante la última semana de septiembre.

     

    Reclamos por la pérdida del poder adquisitivo

    Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Oscar Muntes, había exigido públicamente la “urgente” reanudación de la paritaria, advirtiendo sobre el deterioro de los ingresos frente a la inflación.

     

    “La demora en la convocatoria ha provocado una erosión significativa del poder adquisitivo de los salarios estatales”, advirtieron desde el gremio. En ese marco, reclamaron una actualización inmediata de los haberes para compensar el incremento del costo de vida.

    Muntes reiteró que “no se puede seguir esperando cuando los sueldos pierden mes a mes frente a la inflación. Lo acordado en julio fue claro y debe cumplirse”. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like