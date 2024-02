El Gobierno y gremios estatales acordaron 18% de aumento sobre enero: el detalle

Representantes del Gobierno provincial mantuvieron una reunión paritaria con los sindicatos de trabajadores estatales. La cita se llevó a cabo este viernes, en la Secretaría de Trabajo, acordaron un 18% de aumento salarial sobre la base de enero. Además, se ofreció elevar el salario mínimo de $ 312.000 a $ 393.000 y también, elevar un 50% el monto de los contratos de obra.

“En la responsabilidad financiera para el manejo de los recursos provinciales, hicimos el máximo esfuerzo para cumplir con los trabajadores, que son quienes más lo necesitan”, argumentó.

Consultado a Brupbacher sobre la paritaria salarial docente, éste aclaró que “hasta que no haya acuerdo no se abona (ningún incremento salarial) porque si no se desvirtuaría la discusión salarial”. En ese sentido, acotó que “el miércoles habrá definiciones al respecto”. Fuente: El Once