El Hospital San Blas estará Mejor Equipado

Nogoyá

El Gobierno Provincial, en la mañana de hoy, martes 15 de septiembre, entregó en Gualeguaychú, ambulancias y equipamiento para diferentes instituciones de salud provinciales, adquiridos con fondos de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El acto fue encabezado por el Gobernador Rogelio Frigerio.

En la ocasión el Hospital “San Blas” de Nogoyá recibió una nueva ambulancia de mediana complejidad, que pasará a formar parte de la flota del nosocomio.

El presidente municipal municipal BernardoSchneider asistió al acto de entrega acompañado por el senador departamental, Rafael Cavagna y las autoridades del nosocomio local Eduardo Elias y la secretaria técnica Dolores Moreira.