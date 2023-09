El juez de la causa rechazó la detención de L-Gante y el cantante seguirá libre

L-Gante seguirá en libertad, luego de que el juez rechazara el último pedido de detención que elevó la querella. El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez rechazó este viernes el pedido que precisaba la vuelta a la cárcel de Elián Ángel Valenzuela, el músico conocido como L-Gante, en la causa en la que está imputado de amenazas y privación ilegal de la libertad.

A pesar de la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes que el jueves revocó el fallo que lo había beneficiado con su libertad y a que los abogados de uno de sus denunciantes habían pedido esta mañana su captura, el cantante no será detenido nuevamente.Según informaron fuentes judiciales, la decisión fue adoptada este mediodía por el juez Gabriel Castro. Ocurrió luego de que durante la mañana los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, que representan como particular damnificado a Darío Gastón Torres, el vecino del músico que, con su denuncia, inició esta causa penal, pidieran la inmediata “captura” de L-Gante.

En una resolución firmada durante la mañana de este viernes, y a la que accedió Télam, Castro se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que “se proveerá en consecuencia” cuando esa disposición de la Cámara se encuentre “firme”.

“Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un ‘doble conforme’ que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación”, dijo a Télam el abogado defensor de L-Gante, Diego Storto.

En otro de los puntos resolutivos, el juez Castro sostuvo que “en cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior”.

En ese pedido, también presentado esta mañana, los abogados del denunciante señalaban que “habiendo tomado conocimiento de lo resuelto por la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal y siendo que el Sr. Valenzuela no se hizo presente en la puerta del Juzgado ni se ha puesto a derecho, solicitamos se inserte su formal captura”.

En la misma, Sigal y Becerra informaron que adhieren “en todo a la requisitoria de elevación a juicio” formulada a principios de este mes por el fiscal de la causa, Raúl Villalba, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez.

Ayer, los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo hicieron lugar al recurso de queja que habían presentado el particular damnificado y la fiscalía contra la resolución del juez Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó el cese de la medida de coerción que pesaba sobre el cantante, que ese mismo día recuperó la libertad tras pasar más de tres meses preso.

Según las fuentes, días después de la liberación, el fiscal Villalba y los abogados Sigal y Becerra, en representación de uno de los denunciantes de L-Gante, apelaron la medida ante el propio magistrado y solicitaron que el acusado volviera a ser detenido.

Sin embargo, el juez Castro no hizo lugar a esos recursos, por lo que las partes acusadoras se presentaron en queja ante la Cámara de Apelaciones, que se expidió esta tarde en un fallo de 13 páginas, al que accedió Télam.

Para los camaristas, “no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso” si no se adopta la medida de coerción, y que no se ha incorporado “elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo” decretado en su oportunidad. Fuente: El Once