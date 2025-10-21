El lunes 27 no habrá clases en el turno mañana en las escuelas donde se vota

La medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.

Desde el CGE se aclaró que, si bien no habrá actividad escolar con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán presentarse en sus horarios habituales para llevar adelante las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

La disposición aplica únicamente al turno mañana del lunes 27, por lo que el funcionamiento en los turnos tarde y noche dependerá de la organización y situación particular de cada establecimiento. Fuente: El Once

