El lunes comienza una semana de paro docente universitario en todo el país

La medida se toma en respuesta a una serie de reclamos profundos por parte de los trabajadores del sistema universitario: salarios congelados, caída del poder adquisitivo, precarización laboral y un presupuesto insuficiente para el funcionamiento básico de las casas de estudio.

Al respecto, se informó que “el Plenario de CONADU -con presencia de AGDU- resolvió iniciar un plan de lucha nacional con una semana completa de paro docente, a partir del lunes 11 de agosto”. A la medida de fuerza se sumará también el personal no docente los días lunes y jueves, profundizando el impacto en la actividad universitaria.

Salarios deteriorados, sin diálogo ni paritarias

Los gremios advierten que la situación económica en el sistema universitario es crítica. Denuncian una pérdida histórica del poder adquisitivo, superior al 50% en los últimos dos años, y falta total de diálogo con las autoridades nacionales. El deterioro salarial se suma a la creciente precarización de las condiciones laborales y a un presupuesto universitario que no alcanza ni para sostener lo básico.

“La situación es peor que en los ’90. Hoy no hay diálogo, no hay aumentos, no hay voluntad política. Por eso vamos al paro. Porque no se puede enseñar con salarios de hambre, porque sin salarios dignos no hay universidad pública posible”, expresó el secretario general de AGDU, Germán Orsini.

Además de la semana de paro total, la resolución de CONADU incluye paros rotativos de 48 horas en las semanas siguientes y la organización de una Tercera Marcha Federal Universitaria hacia fines de agosto, para seguir visibilizando el conflicto en el ámbito nacional.

No docentes también se suman al reclamo

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) confirmó su adhesión al paro con ceses totales de actividades no docentes los días lunes 11 y jueves 14 de agosto, lo que afectará a todas las sedes de la UNER. “Sin salarios dignos ni presupuesto acorde, no hay Universidad Pública de calidad”, afirmaron desde el gremio.

El paro será sin concurrencia a los lugares de trabajo, y responde al mismo malestar compartido con el sector docente. “Mientras el ajuste golpea nuestros ingresos, el aumento otorgado para junio, julio y agosto es del 1,3% mensual, cifra muy por debajo de la inflación real. Esta actualización recién impactará en el salario de agosto 2025”, denunciaron.

En ese sentido, FATUN ya presentó una propuesta formal ante la Secretaría de Políticas Universitarias, que prometió una respuesta en un plazo de 20 días, aunque por el momento la paritaria sigue sin resolverse.

“La educación se defiende también en las calles”

Desde AGDU y el conjunto de gremios universitarios llaman a la comunidad educativa y a la sociedad en general a acompañar el reclamo, destacando que el conflicto no solo afecta a trabajadores sino a toda la población.

“Convocamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar este plan de lucha. Porque la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad se defiende en las aulas y también en las calles”, expresaron en un comunicado conjunto. Fuente: El Once

