El mapa de la Libertadores 2026: con Boca, cuáles son los clasificados

Los clasificados argentinos y el futuro de River Plate

En el fútbol argentino, la distribución de los cupos para la Libertadores 2026 es la siguiente: Platense, campeón del Torneo Apertura, tiene un lugar garantizado, al igual que Independiente Rivadavia, que consiguió su pase tras ganar la Copa Argentina. Rosario Central y Boca Juniors, por su parte, tienen su plaza asegurada gracias a la tabla anual. Con Rosario Central en primer lugar (66 puntos) y Boca en segundo (59), la lucha se centra ahora en definir quién será el último equipo argentino en clasificar, dependiendo del campeón del Torneo Clausura y el orden de la tabla anual.

River Plate, con 52 puntos, ocupa el cuarto puesto de la tabla anual, lo que lo deja afuera de la zona de clasificación para la Pre-Libertadores. Sin embargo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa una crisis futbolística que lo ha dejado sin margen de error, por lo que necesitará mejorar su rendimiento en las últimas fechas para evitar quedar fuera de la fase de grupos. Equipos como Argentinos Juniors y Riestra, que acechan desde atrás, pueden complicar la clasificación del Millonario en lo que promete ser un final de campeonato muy apretado.

Clasificación internacional: los equipos de Sudamérica

En el resto de Sudamérica, la clasificación para la Libertadores 2026 también está tomando forma con varios equipos ya confirmados. Desde Brasil, se destacan los clubes Palmeiras, Flamengo y Cruzeiro, mientras que en Uruguay, Nacional, Peñarol, Liverpool y Juventud aseguraron su lugar. En Paraguay, Libertad, Cerro Porteño, Guaraní y 2 de Mayo están clasificados, mientras que en Perú, Universitario, Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal también tienen su boleto sellado.

El panorama es similar en Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia, donde equipos como Independiente Santa Fe, Independiente del Valle, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, UCV, Carabobo y Always Ready ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026. Este extenso listado de clubes confirma la importancia del torneo más prestigioso de Sudamérica y la gran competencia que los equipos deberán enfrentar en la edición de 2026.

El futuro de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 arrancará en febrero con las fases preliminares y se espera que su sorteo se realice a fines de enero. Hasta ese momento, muchos equipos seguirán luchando por asegurar su clasificación, ya sea a través de los campeonatos nacionales o las fases previas del torneo. En cuanto a Argentina, el caso de Lanús es uno de los más interesantes, ya que si el Granate se consagra campeón de la Copa Sudamericana, también logrará un lugar directo en la fase de grupos de la Libertadores. (Con información de TyC Sports)

