El Municipio Avanza en la Recuperación de la Inconclusa Cisterna de Obras Sanitarias

Nogoyá

El Municipio de Nogoyá avanza en la recuperación de la inconclusa cisterna de Obras Sanitarias. Al respecto el presidente municipal Bernardo Schneider aseguró concretar las gestiones, comenzar con el trabajo que falta y poder responder a las demandas sociales.

Se trata de una de las obras de infraestructura más pedidas para la ciudad, gestionada por el intendente y con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos. La nueva cisterna acumulará más de 2 millones de litros de agua, lo que beneficiará en su generalidad en la provisión en los hogares de los nogoyaenses y apuntará a responder una demanda histórica, que se profundizaba en temporada de verano.

En este marco, Schneider recibió al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que junto a la vicegobernadora Alicia Aluani hicieron entrega del aporte de 40 millones. La acción se llevó a cabo en Obras Sanitarias.

“Esto implica un tercio de la inversión que se va a realizar. A lo que se le suma los recursos municipales, de todos los contribuyentes, para recuperar y poner al servicio de la red de agua. En los próximos días se llamará a la licitación pública para llevar adelante la obra, que poseerá un plazo 60 días”, manifestó el primer mandatario local.