Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    El Municipio Realizó una Subasta de Bienes en Desuso

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Mediante Ordenanza Nº1524, el Municipio de Nogoyá llevo a cabo una subasta pública de diferentes vehículos, herramientas y elementos que se encontraban fuera de uso por roturas mecánicas o deterioros importantes. De esta manera, se vendieron diez de los trece bienes expuestos, por un monto superior a los 16 millones de pesos, los cuales se detallan a continuación:
    📌TUPÉ PARA MOLDADURAS MOTOR ELÉCTRICO 5.5 HP SERIE N°62216.
    📌FIAT PALIO SX 1.3 MPI SEDAN 3 PUERTAS – MOD. 2003 DOMINIO EFB043.
    📌PICK UP USADA MOD. 2010 NISSAN FRONTIER – DOMINIO IXX048
    📌PICK UP FORD F100 DIESEL STANDARD – DOMINIO UNX245.
    📌PICK UP PEUGEOT 504 – DOMINIO UQO730 COLOR AZUL.
    📌CAMIÓN N°6 C-50 CHEVROLET C – DOMINIO UYX855.
    📌MELGA DE ARRASTRE – NIVELADORA 3 RUEDAS.
    📌ACOPLADO TANQUE REGADOR DE CHAPA CILÍNDRICO CAPACIDAD DE 6000 LITROS.
    📌COMPACTADOR DE RESIDUOS HIDRÁULICO DE ARRASTRE.
    📌MÁQUINA CHIPEADORA DE ARRASTRE DE CUCHILLAS.
    Por último, vale destacar que dicha subasta fue realizada por profesionales especialmente convocados, respetando el siguiente orden: como Titular Gobatto Héctor Rubén, Matricula Nº804 y como Suplente Lógica Jorge Alberto, Matrícula Nº498.
    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

     

    View all posts

