El Municipio Realizó una Subasta de Bienes en Desuso

Nogoyá
Mediante Ordenanza Nº1524, el Municipio de Nogoyá llevo a cabo una subasta pública de diferentes vehículos, herramientas y elementos que se encontraban fuera de uso por roturas mecánicas o deterioros importantes. De esta manera, se vendieron diez de los trece bienes expuestos, por un monto superior a los 16 millones de pesos, los cuales se detallan a continuación:
TUPÉ PARA MOLDADURAS MOTOR ELÉCTRICO 5.5 HP SERIE N°62216.
FIAT PALIO SX 1.3 MPI SEDAN 3 PUERTAS – MOD. 2003 DOMINIO EFB043.
PICK UP USADA MOD. 2010 NISSAN FRONTIER – DOMINIO IXX048
PICK UP FORD F100 DIESEL STANDARD – DOMINIO UNX245.
PICK UP PEUGEOT 504 – DOMINIO UQO730 COLOR AZUL.
CAMIÓN N°6 C-50 CHEVROLET C – DOMINIO UYX855.
MELGA DE ARRASTRE – NIVELADORA 3 RUEDAS.
ACOPLADO TANQUE REGADOR DE CHAPA CILÍNDRICO CAPACIDAD DE 6000 LITROS.
COMPACTADOR DE RESIDUOS HIDRÁULICO DE ARRASTRE.
MÁQUINA CHIPEADORA DE ARRASTRE DE CUCHILLAS.
Por último, vale destacar que dicha subasta fue realizada por profesionales especialmente convocados, respetando el siguiente orden: como Titular Gobatto Héctor Rubén, Matricula Nº804 y como Suplente Lógica Jorge Alberto, Matrícula Nº498.
