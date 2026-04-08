El oficialismo busca aprobar este miércoles los cambios a la Ley de Glaciares

El proyecto logró avanzar tras obtener dictamen favorable en un plenario de comisiones, donde el oficialismo reunió las firmas necesarias pese a los cuestionamientos de la oposición. Legisladores opositores criticaron el enfoque del debate, al considerar que se priorizó una mirada vinculada a la actividad minera y que la iniciativa no fue tratada en la comisión específica correspondiente.

Desde La Libertad Avanza sostuvieron que cuentan con el respaldo suficiente para aprobar la reforma sin introducir modificaciones al texto ya aprobado en el Senado. Según estimaciones del bloque, reunirían entre 130 y 134 votos, con apoyo del PRO, la UCR, bloques provinciales y legisladores de provincias mineras.

Apoyos y tensiones en el recinto

El oficialismo también prevé sumar respaldos de algunos diputados de Unión por la Patria, en línea con el acompañamiento que tuvo la iniciativa en la Cámara alta por parte de exgobernadores de provincias con actividad minera.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en relación a su situación patrimonial. Para ello, buscarán emplazar a comisiones legislativas, en una estrategia que dependerá del posicionamiento de bloques aliados al Gobierno.

Movilizaciones y protestas

La jornada también estará marcada por protestas en las inmediaciones del Congreso. Distintos sectores convocaron a movilizaciones, entre ellos jubilados, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas, que anunciaron una marcha hacia el Palacio Legislativo durante la tarde. Fuente: El Once

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