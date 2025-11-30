El Papa León XIV llamó a la unidad y la paz en su despedida de Turquía: marcó desafíos para las Iglesias

Mensaje del Pontífice en su primer viaje a Turquía

En su despedida de Turquía, el papa León XIV exhortó a no retroceder en el compromiso por la unidad. En una liturgia en Estambul pidió paz, cuidado de la creación y uso responsable de la tecnología.

El papa León XIV concluyó este domingo, primero de Adviento, su primer viaje apostólico a Turquía, adonde había arribado el pasado jueves en una peregrinación histórica a los lugares donde se celebró el primer Concilio ecuménico de la Iglesia. Antes de partir rumbo al Líbano, el Pontífice presidió una solemne Divina Liturgia en la Catedral Patriarcal de San Jorge, en Estambul, donde dirigió un mensaje enfocado en la paz, la unidad y los desafíos que comparten las Iglesias cristianas en el mundo actual.

“No debemos retroceder en el compromiso por la unidad”

Durante la celebración, equivalente a la Santa Misa en los ritos latinos, el Papa exhortó a los cristianos de todas las confesiones a sostener el compromiso por la unidad. Reconoció que “ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión”, pero enfatizó que “no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales”.

Según consignó Noticias Argentinas, León XIV recordó el gesto “profético y decisivo” de Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, quienes hace 60 años decidieron borrar de la memoria de la Iglesia las excomuniones mutuas de 1054, un paso que abrió el camino al diálogo, la reconciliación y la convivencia entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa.

Unidad y misión del Obispo de Roma

En su mensaje, el Papa afirmó que la restauración de la plena comunión sigue siendo una prioridad para la Iglesia Católica y subrayó que esta tarea forma parte esencial de su misión como Obispo de Roma. Explicó que su rol específico, a nivel de Iglesia universal, consiste en “estar al servicio de todos para construir y preservar la comunión y la unidad”.

Paz, ecología y tecnología: los tres desafíos actuales

Antes de abandonar Turquía, León XIV expuso los tres desafíos que —según expresó— deben enfrentar en conjunto las Iglesias cristianas. El primero es la construcción de la paz en un contexto global marcado por conflictos y tensiones.

El Pontífice remarcó que la paz no es solo fruto de esfuerzos humanos: “La paz se implora con la oración, con la penitencia, con la contemplación, con esa relación viva con el Señor que nos ayuda a discernir las palabras, los gestos y las acciones que debemos emprender”, destacó.

El segundo desafío señalado fue la crisis ecológica, que requiere una “conversión espiritual, personal y comunitaria” para salvaguardar la creación. El Papa afirmó que católicos y ortodoxos están llamados a promover una mentalidad nueva, en la que todos se sientan custodios de la casa común confiada por Dios.

Tecnología: oportunidad y responsabilidad

El tercer desafío es el uso responsable de las nuevas tecnologías. Aunque reconoció su enorme potencial, el Papa alertó sobre la necesidad de garantizar una accesibilidad universal y evitar que los beneficios queden concentrados “en unos pocos privilegiados”.

Enfatizó que ambas Iglesias deben trabajar juntas para asegurar que la tecnología esté siempre “al servicio del desarrollo integral de las personas”.

Con su mensaje final en Estambul, León XIV cerró una visita cargada de simbolismo histórico y espiritual, marcada por llamados a la unidad, a la colaboración y a la defensa activa de la paz. (Con información de NA).

