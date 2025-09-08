El peronismo alcanza quórum propio en el Senado bonaerense tras la victoria de Fuerza Patria

Fuerza Patria

Actualmente, Unión por la Patria tiene 21 escaños en la Cámara alta. En esta elección renovaba diez, de los cuales retuvo varios y sumó nuevos, llegando al número clave de 24. Los resultados más favorables se dieron en la Primera sección electoral, donde obtuvo cinco bancas; en la Cuarta, donde sumó tres; y en la Séptima, donde ganó las tres sillas en disputa.

En tanto, la alianza conformada por La Libertad Avanza y el PRO alcanzó 16 bancas en total, aunque analistas advierten que no todos sus legisladores estarían dispuestos a integrarse en un bloque único tras la derrota electoral. Este espacio se quedó con dos bancas en la Primera, dos en la Cuarta y tres en la Quinta sección.

Por su parte, el flamante Somos Buenos Aires retuvo con dificultad las dos bancas que ponía en juego, correspondientes a Priscila Minnard y Pablo Petrecca.

La situación en Diputados

En la Cámara de Diputados bonaerense, el peronismo también logró una buena elección, aunque quedó lejos del quórum propio de 47 bancas. De los 19 escaños que renovaba, obtuvo 21. Sumados a los 18 que ya posee, llegará a 39 diputados desde diciembre.

El espacio libertario, que combina a La Libertad Avanza y el PRO, alcanzará 30 bancas (18 obtenidas más 12 con mandato hasta 2027). En tanto, el espacio Hechos, liderado por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, sorprendió al obtener tres escaños en la Segunda sección electoral.

El Frente de Izquierda logró retener las dos bancas que ponía en juego en la Tercera sección, mientras que la Coalición Cívica consiguió dos escaños, aunque resta definir la ubicación del diputado electo Andrés de Leo.

Los bloques más golpeados

El radicalismo sufrió una fuerte caída. El bloque Somos Buenos Aires perderá cinco de los seis escaños que renovaba y sumará solo dos. A su vez, el bloque UCR + Cambio Federal, que actualmente tiene nueve bancas, quedará reducido a cuatro.

La Cámara baja se completará con cinco legisladores de Unión y Libertad, tres de Unión Renovación y Fe y el monobloque Derecha Popular, representado por José Luis Espert. Fuente: El Once

