El petróleo supera los U$S 100 y se inicia el bloqueo estadounidense a Irán

En el arranque de la rueda, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo subió más de 8% hasta u$s104,50, mientras que el Brent con entrega en junio avanzó cerca de 7% y alcanzó los u$s102. El salto respondió al temor del mercado por una nueva interrupción en la oferta global de crudo.

La escalada se profundizó después de que el domingo Trump confirmara que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. La decisión agravó el escenario tras el fracaso de las negociaciones con Teherán, que no lograron sellar un acuerdo para poner fin a la guerra y dejaron en riesgo el frágil alto el fuego de dos semanas.

El anuncio volvió a encender las alarmas en los mercados por el posible impacto sobre los flujos de exportación y por una eventual suba adicional en los combustibles.

El nuevo repunte del crudo reinstaló la preocupación por un shock energético global, con riesgo de mayor presión inflacionaria y nuevos costos para las economías importadoras si la tensión en Medio Oriente continúa escalando.

Asia abrió en baja: cayeron el Kospi y el Nikkei por la tensión en Ormuz

Las bolsas de Corea del Sur y Japón iniciaron este lunes 13 de abril con pérdidas, golpeadas por la inminencia del bloqueo de Estados Unidos al estrecho de Ormuz y por el nuevo salto en los precios internacionales del petróleo.

En Seúl, el foco estuvo puesto en el Kospi, que en la primera media hora de operaciones retrocedió 1,15%, equivalente a 67,35 puntos, hasta ubicarse en 5.791,52 unidades. La caída se produjo luego de que el índice hubiera cerrado la rueda previa con una suba del 1,4%, en un mercado que reaccionó rápidamente al riesgo de un shock energético global.

En Tokio, el Nikkei 225 también abrió en terreno negativo, aunque con un descenso más moderado. A veinte minutos del inicio de la sesión, el índice bajó 0,38%, es decir 251,67 puntos, hasta los 56.672,44 enteros.

El movimiento de ambos mercados reflejó la preocupación de los inversores por el impacto que podría tener el bloqueo sobre una ruta clave para el transporte mundial de crudo, justo cuando el petróleo volvió a superar los u$s100 por barril.

La apertura dejó así una señal de aversión al riesgo en Asia, con especial presión sobre las plazas más expuestas a la energía importada, mientras el mercado siguió de cerca el inicio de la medida anunciada por Donald Trump.

EEUU activará un bloqueo naval sobre los puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) confirmó que a partir de este lunes 13, desde las 11 (hora argentina) entrará en vigencia un bloqueo al tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, una medida ordenada por el presidente Donald Trump para restringir la circulación naval en la zona del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

“El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán”, indicó el CENTCOM en un comunicado.

“Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos”, agregaron. Fuente: El Once

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