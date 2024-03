El río Gualeguaychú bajó a 3,64 metros y se acerca al nivel normal

Panorama alenatador

En 24 horas, el río Gualeguaychú descendió 32 centímetros según los registros de Prefectura Naval. La semana del clima se prevé buena y los vientos serán favorables al escurrimiento del agua.

El río Gualeguachú está descendiendo de nivel y es un panorama alentador. Aunque dentro del barrio Munilla quedan calles con agua y algunas zonas anegadas, la situación hídrica se reencausó en la ciudad y el río tiende a normalizarse en forma progresiva. Este viernes tuvo un marcado descenso desde los 3.96 a 3.64 metros en el puerto local.

A su vez, las condiciones del clima acompañan porque no se anuncian vientos fuertes del sector sudeste y no se prevén lluvias en la cuenca hasta el próximo viernes que, de darse, serían poco significativas.

El Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil señaló que “se observan condiciones estables en toda nuestra región, lo que se debe al ingreso de un sistema de alta presión, que si bien no es de importancia, conlleva aire fresco y mucho más seco que el que mantuvimos días pasados”.

La tendencia es que persista manteniéndose estable el fin de semana aunque las temperaturas ascenderían a valores cálidos desde el domingo.

Durante los primeros días de la semana se esperan aún buenas condiciones, pero la humedad estaría aumentando, y es probable que desde

mediados comience a aumentar la nubosidad con persistencia de aire cálido (no caluroso) y húmedo.

Las condiciones podrían inestabilizarse gradualmente y poco significativamente desde el jueves o viernes de dicha semana.

Sábado



Habrá vientos débiles del Noreste con cielo despejado. Templado y relativamente fresco en la noche. Temperatura Máxima pronosticada entre 25 y 26° C.

Domingo

Vientos muy débiles del Noreste, ocasionalmente calmos con probabilidad de algunas neblinas suburbanas. Despejado en gran parte de la provincia y poco nuboso sobre el Sur. Cálido. Temperatura Mínima pronosticada entre 16 y 18° C y Máxima entre 28 y 29° C con térmicas de 30° C, sobre todo en el Noroeste y Centro Oeste de la provincia.

Lunes

Vientos débiles o muy débiles del Noreste en las primeras horas, rotando a débiles del Sudeste y del Eeste sobre el Sur y Centro de la provincia. Cielo despejado o muy poco nuboso. Cálido con temperatura Mínima pronosticada entre 18 y 19° C, menores sobre el Sur provincial y Máxima entre 29 y 30° C. (R2820)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com