El Senado aprobó la reforma laboral y el proyecto pasa a Diputados

El Gobierno nacional consiguió esta madrugada una victoria clave en el Senado al aprobar la reforma laboral, uno de los ejes centrales de su agenda legislativa. Tras una maratónica sesión extraordinaria, La Libertad Avanza (LLA) y bloques dialoguistas reunieron 42 votos afirmativos sobre 72 presentes y aseguró el avance del proyecto hacia la Cámara de Diputados.

Luego de la aprobación en general, el debate se trasladó a la votación en particular de los 26 títulos que componen la norma. Allí, el oficialismo logró sostener la mayoría, con variaciones en algunos artículos, pero siempre con margen suficiente para imponer su postura.

El Senado aprobó la reforma laboral – (Fotos: RS Fotos)

Cambios de último momento y puntos clave

Las últimas 48 horas estuvieron marcadas por intensas negociaciones y retoques impulsados desde la Casa Rosada, lo que generó tensión entre los bloques aliados. Entre las modificaciones más relevantes se destacó la eliminación del artículo que contemplaba alivios en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, lo que implicará mayores recursos para Nación y provincias.

Además, se mantuvo el esquema de aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con topes más bajos, y se sostuvo el 6% destinado a obras sociales. En relación al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a las indemnizaciones, se introdujeron cambios que atenuaron la propuesta original del Ejecutivo.

Otro punto controversial fue la incorporación, como anexo, del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, decisión que generó cuestionamientos por no haber tenido un tratamiento parlamentario ordinario. La medida provocó, además, un nuevo cortocircuito político entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Senado Reforma Laboral

Debate cruzado en el recinto

La defensa del proyecto estuvo a cargo de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo, quien sostuvo que la legislación vigente es “obsoleta” y que la reforma busca otorgar “seguridad jurídica y previsibilidad” para fomentar la formalización laboral.

Desde el oficialismo, el senador Agustín Monteverde habló de un “régimen siniestro” que derivó en salarios bajos y altos costos laborales para los empleadores. En la misma línea, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, remarcó la necesidad de reducir abusos y modernizar el sistema.

Del lado opositor, el kirchnerismo cuestionó con dureza la iniciativa. Mariano Recalde aseguró que “ninguna reforma laboral flexibilizadora generó empleo”, mientras que José Mayans denunció que el proyecto “toca 41 leyes” y lo calificó como “abiertamente inconstitucional”, publicó Infobae

También hubo posturas intermedias. La salteña Flavia Royón acompañó en general pero pidió avanzar en una reforma tributaria integral y expresó dudas sobre el funcionamiento del FAL. Por su parte, la neuquina Julieta Corroza apoyó la modernización, aunque anticipó rechazos en artículos específicos.

Resultado de las votaciones

En la votación en general, los 42 votos afirmativos provinieron de LLA (21), la UCR (10), el PRO (3), Provincias Unidas (2) y senadores provinciales y aliados. El kirchnerismo votó en bloque en contra, acompañado por legisladores santacruceños.

Definición en particular

*Título I: 41 a favor, 30 en contra. Se abstuvo la neuquina Corroza.

*Título II: 41 afirmativos, 31 rechazos. Aquí estuvo el tema FAL.

*Título III:44 a favor, 28 en contra. En esta sección apareció el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad

*Título IV: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título V: 42 a favor, 30 en contra.

*Título VI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título VII: 41 a favor, 30 en contra y abstención de Vigo.

*Título VIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título IX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título X: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título XI: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIII: 41 a 31.

*Título XIV: 40 a 32. Aquí es donde el PRO prometió no votar la continuidad de aportes compulsivos. Como Bullrich no aceptó la versión macrista -única fuerza que impulsó esto, en detrimento de una caja millonaria para gremios y asociaciones empresariales-, el partido amarillo, al final, acompañó.

*Título XV: 41 a favor, 31 en contra.

*Título XVI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XVII: 44 a favor -se sumaron los santacruceños Gadano y Carambia-, 28 en contra.

*Título XVIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XX: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXI: 42 a favor, 30 en contra. Aquí se mantiene el 6% a favor de obras sociales. A pesar de ello, el kirchnerismo votó en contra. Llamativo.

*Título XXII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXIII: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XXIV: 41 afirmativos, 31 rechazos.

*Título XXV: 40 a favor, 29 rechazos. Se ausentaron los santacruceños Gadano y Carambia, más el radical bonaerense Maximiliano Abad.

*Título XXVI: 38 afirmativos, 31 en contra. Fuente: El Once

