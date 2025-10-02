El Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político, y pese a que sumó múltiples fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no alcanzó los votos para detener el rechazo de los vetos.

A poco más de tres semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre, la oposición logró propinarle un nuevo golpe al Gobierno en el Congreso y rechazó en el Senado los vetos a las leyes de presupuesto universitario y emergencia en el hospital Garrahan.

El primer veto que se trató fue el de emergencia pediátrica: la ley se sostuvo con 59 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones.

Respecto al presupuesto universitario, el Senado insistió en sostener la ley con 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

Ambas leyes deberán ser promulgadas. La Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.

Los proyectos

El proyecto de financiamiento universitario establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimestral. También prevé un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales ligadas al IPC, además de recomponer becas y ordenar auditorías de la AGN. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal rondaría los $1,9 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PBI.

La ley de emergencia pediátrica, en tanto, apunta a recomponer los salarios de todo el personal del área de salud infantil, elimina el Impuesto a las Ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos esenciales y garantiza el financiamiento con fondos de contingencia y reservas. También refuerza el sistema de residencias médicas, una demanda central del sector. Fuente: El Once

