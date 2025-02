El Senado sesionará hoy para sancionar la suspensión de las PASO

Antes de hablar de los textos hay una cuestión trascendental que, hasta anoche, elevó al máximo la tensión en la Cámara alta: si habrá o no quorum para la sesión de las 12. Esto tendrá que ser refrendado, una vez más, en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará una hora antes para definir, de una buena vez, si mañana se volverá al recinto para tratar el pliego que propone al magistrado federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema . En resumen, un escenario previo cargado de incertidumbre, operaciones cruzadas, senadores que dicen “sí”; después, “no”; seguido a ello, “veremos” y, en última instancia, “no sé qué hacer aún”. Por ese motivo, la Casa Rosada y otros actores estuvieron ayer, de manera incesante, metidos en llamadas y reuniones con legisladores para evitar un traspié que lesione al Javier Milei. Por caso, pasadas las 21 se lo vio al vicejefe de Gabinete y usual caminador de pasillos parlamentarios, José Rolandi.

Otra cuestión que, desde el comienzo de la jornada, dará que hablar: un sector importante de la oposición intentará incorporar, sobre tablas, la creación de una comisión investigadora relacionada con la polémica $LIBRA. Precisará dos tercios de los presentes para su habilitación y dos tercios de la Cámara -48- para ser aprobada. Como Milei estará en viaje hacia los Estados Unidos, Victoria Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo, por lo que el encuentro en el recinto estará comandado por el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala. No será la primera vez que enfrente una sesión candente.

El problema con el quorum es que, sin tener en cuenta a un kirchnerismo que promete no ayudar en nada a ese objetivo -el cristinismo hace esfuerzos para cumplir eso y no mostrar un interbloque dividido, en particular, por las PASO-, hay dialoguistas que se preguntaron, en las últimas horas, qué sentido tiene ayudar a iniciar una sesión a un Gobierno que, en medio del episodio $LIBRA, duplicó la apuesta discursiva. No se sabe si la negociadora. Por eso no se descartaban anoche sorpresas de último momento. La respuesta de la Casa Rosada es conocida: varios -a veces, sí-, muchos o todos -imposible- le hacen juego al kirchnerismo, que mira de reojo y desea que ocurra eso para tener una victoria casi sin mover un dedo, consignó Infoabe.

En la sesión también habrá un espacio para avanzar con ascensos militares -aparece parte de la plana mayor- y de diplomáticos. Ni hablar de las cuestiones de privilegio. De hecho, hay legisladores que irían por un logro aún mayor: que se apruebe un pedido de interpelación a funcionarios del Ejecutivo por $LIBRA. Fuente: El Once

