El Taller de Piano Cerró su Año

    En el marco de los cierres de los talleres culturales municipales y el día internacional de la música, se realizó hoy el cierre de ciclo anual del Taller Cultural Municipal de Piano, a cargo de Carlos Lesta. La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Popular “Fermín Chávez” con variadas interpretaciones de los alumnos y entrega de certificados.

    Allí acompaño el Presidente Municipal, Bernardo Schneider, junto a la viceintendenta, Desireé Peñaloza, y la Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación, Karina Clementin. Además de familiares de los alumnos de dicho taller.
