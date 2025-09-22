El tiempo esta semana: aire frío trae temperaturas más bajas y jornadas estables

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que el cambio se debe a “la entrada de vientos del sur y a la disminución de la humedad en capas bajas, lo que favorecerá noches más frescas y mañanas frías”. En esa línea, advirtió que el sector más impactado será el sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde no se descartan heladas durante el martes.

Condiciones en Entre Ríos

En Entre Ríos, el lunes se presenta soleado con mínimas de 8 y máximas de 22 grados. Desde el SMN señalaron que durante toda la semana se mantendrán condiciones similares, con estabilidad y temperaturas templadas.

De Benedictis agregó que los pronósticos coinciden en que “l a estabilidad se mantendrá hasta el viernes, con ausencia de lluvias y cielo mayormente despejado ”. No obstante, recomendó estar atentos al nuevo frente frío que podría interrumpir la calma hacia el próximo fin de semana.

Riesgo de heladas y recuperación térmica

De Benedictis sostuvo que el descenso térmico será “uno de los aspectos más destacados del comienzo de la semana”. Señaló que la mañana del martes podría registrar heladas aisladas en el sur bonaerense, La Pampa e incluso en sectores de Río Negro.

Sin embargo, aclaró que se trata de un evento breve, ya que el viento rotará al norte a partir del miércoles, impulsando un rápido aumento de las temperaturas. Según el especialista, este contraste climático resulta clave para la actividad agropecuaria, porque “las heladas tardías representan un riesgo para los cultivos de invierno en etapa de desarrollo”.

Alertas vigentes en otras regiones

Si bien ya caducaron los avisos por tormentas, persisten alertas por viento en la zona cordillerana de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se mantiene la presencia del viento Zonda. Este fenómeno genera ráfagas de hasta 70 km/h, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, lo que puede complicar la visibilidad y aumentar el riesgo de incendios.

En el extremo sur, Tierra del Fuego enfrenta nevadas intensas y fuertes vientos. De acuerdo a los reportes, se esperan acumulados de entre 20 y 30 centímetros de nieve, con ráfagas cercanas a los 90 km/h. Fuente: El Once

