El tiempo se estabiliza antes del paso de una ciclogénesis que traerá lluvias
Pronóstico
Durante este miércoles, el tiempo se presentará húmedo y con abundante nubosidad sobre el centro del país, producto del avance de un frente frío. El viento rotará al sector sur y sudeste, lo que contribuyó al descenso paulatino de las marcas térmicas, especialmente durante la tarde y noche.
En tanto, en el norte del territorio nacional el ambiente se mantendrá cálido y algo inestable, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25°C y 31°C. Sin embargo, el viento del sector sur anticipará un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas, que se acentuará con el ingreso de un nuevo sistema de baja presión a partir del jueves.
Ciclogénesis en formación: riesgo de lluvias y tormentas
De acuerdo con los pronósticos del SMN y distintos centros meteorológicos regionales, una ciclogénesis —proceso de formación e intensificación de un sistema de baja presión— avanzará sobre la región central del país desde la jornada del jueves 6 de noviembre, extendiendo su influencia hasta el viernes 7.
Este fenómeno afectará principalmente a la región de Cuyo, el área pampeana y el litoral, con la posibilidad de tormentas fuertes, chaparrones intermitentes y ráfagas intensas de viento. El centro de baja presión podría generar condiciones de tiempo severo en algunas zonas, con riesgo para actividades al aire libre y la infraestructura.
Provincias afectadas
Las provincias más comprometidas por el fenómeno son Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, norte de La Pampa, norte de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.
En estas áreas se prevén lluvias persistentes con acumulados que podrían variar entre 30 y 100 milímetros, dependiendo de la intensidad de la ciclogénesis y su desplazamiento hacia el este. (InfoAgro)
