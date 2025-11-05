El tiempo se estabiliza antes del paso de una ciclogénesis que traerá lluvias

Pronóstico

Tras las lluvias del martes, se espera una jornada más estable con cielo nuboso y viento del sur. Desde el jueves se formará una ciclogénesis que traerá lluvias, tormentas y vientos intensos en varias provincias del centro y norte argentino.

Una mejora progresiva en las condiciones meteorológicas se registrará este miércoles en buena parte del centro y norte del país, luego de las lluvias generalizadas que afectaron a la región durante la jornada anterior. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), En Entre Ríos el ingreso de aire más frío provocó un descenso transitorio de las temperaturas, con una amplitud térmica marcada: mínima de 6°C y máxima prevista de 26°C. Durante este miércoles, el tiempo se presentará húmedo y con abundante nubosidad sobre el centro del país, producto del avance de un frente frío. El viento rotará al sector sur y sudeste, lo que contribuyó al descenso paulatino de las marcas térmicas, especialmente durante la tarde y noche.

En tanto, en el norte del territorio nacional el ambiente se mantendrá cálido y algo inestable, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 25°C y 31°C. Sin embargo, el viento del sector sur anticipará un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas, que se acentuará con el ingreso de un nuevo sistema de baja presión a partir del jueves.

Ciclogénesis en formación: riesgo de lluvias y tormentas

De acuerdo con los pronósticos del SMN y distintos centros meteorológicos regionales, una ciclogénesis —proceso de formación e intensificación de un sistema de baja presión— avanzará sobre la región central del país desde la jornada del jueves 6 de noviembre, extendiendo su influencia hasta el viernes 7.

Este fenómeno afectará principalmente a la región de Cuyo, el área pampeana y el litoral, con la posibilidad de tormentas fuertes, chaparrones intermitentes y ráfagas intensas de viento. El centro de baja presión podría generar condiciones de tiempo severo en algunas zonas, con riesgo para actividades al aire libre y la infraestructura.

Provincias afectadas

Las provincias más comprometidas por el fenómeno son Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, norte de La Pampa, norte de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.

En estas áreas se prevén lluvias persistentes con acumulados que podrían variar entre 30 y 100 milímetros, dependiendo de la intensidad de la ciclogénesis y su desplazamiento hacia el este. (InfoAgro)

