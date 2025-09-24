Nogoyá Times

    El viento norte gana intensidad y provoca ascenso térmico en gran parte del país

    Este miércoles se registra circulación intensa de viento norte en varias regiones del país, con ascenso térmico en el centro y norte. En Entre Ríos, la mínima es de 10 grados y la máxima llega a 23.
    Este miércoles, los fuertes vientos del norte dominan el panorama meteorológico en gran parte del país. En la zona centro y norte se observa un aumento marcado de las temperaturas, mientras que las ráfagas alcanzan intensidades de entre 40 y 75 km/h en sectores de Cuyo y del centro-oeste de la región pampeana.

    En el extremo norte, el ambiente se mantiene caluroso, con máximas entre 30 y 33°C, superando en algunos casos los valores previstos.

    Panorama en Entre Ríos y el Litoral

    En Entre Ríos, la jornada se presenta estable, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima es de 10 grados y la máxima trepa a los 23, con viento del este y del noreste que aporta humedad a la región.

    En el Litoral, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, las máximas se ubican entre los 18 y 23°C. El tiempo se mantiene sin lluvias, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.

    Las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza atraviesan un miércoles con viento norte intenso y ascenso de temperatura. Las máximas se ubican entre los 20 y 27°C, con tardes cálidas y noches más frescas.

     

    En la región central, Córdoba registra hasta 25°C, acompañados de ráfagas que refuerzan el ingreso de aire húmedo desde el norte.

    Norte y Patagonia: contrastes climáticos

    En el NEA y NOA el tiempo se presenta estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superan los 30°C en provincias como Formosa, Santiago del Estero y Chaco.

     

    En contraste, la Patagonia muestra un escenario frío, con nubosidad en aumento en Chubut y Santa Cruz, precipitaciones aisladas en áreas cordilleranas y viento del oeste/noroeste de moderada intensidad. En Tierra del Fuego y Malvinas se registran condiciones más frías, con probabilidad de lluvias. (InfoAgro)

