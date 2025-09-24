El viento norte gana intensidad y provoca ascenso térmico en gran parte del país

En el extremo norte, el ambiente se mantiene caluroso, con máximas entre 30 y 33°C, superando en algunos casos los valores previstos.

Panorama en Entre Ríos y el Litoral

En Entre Ríos, la jornada se presenta estable, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima es de 10 grados y la máxima trepa a los 23, con viento del este y del noreste que aporta humedad a la región.

En el Litoral, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, las máximas se ubican entre los 18 y 23°C. El tiempo se mantiene sin lluvias, con nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.

Las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza atraviesan un miércoles con viento norte intenso y ascenso de temperatura. Las máximas se ubican entre los 20 y 27°C, con tardes cálidas y noches más frescas.

En la región central, Córdoba registra hasta 25°C, acompañados de ráfagas que refuerzan el ingreso de aire húmedo desde el norte.

Norte y Patagonia: contrastes climáticos

En el NEA y NOA el tiempo se presenta estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superan los 30°C en provincias como Formosa, Santiago del Estero y Chaco.

En contraste, la Patagonia muestra un escenario frío, con nubosidad en aumento en Chubut y Santa Cruz, precipitaciones aisladas en áreas cordilleranas y viento del oeste/noroeste de moderada intensidad. En Tierra del Fuego y Malvinas se registran condiciones más frías, con probabilidad de lluvias. (InfoAgro)

