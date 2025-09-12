El viento norte impulsa un aumento de las temperaturas en gran parte del país

Meteorología

El viento norte impulsa el aumento de las temperaturas en el centro y norte del país. En Entre Ríos, la máxima será de 22°C este viernes. El fin de semana se mantendrá estable y mayormente soleado, con marcas en el orden de los 24°C.

El ingreso de aire más cálido desde el norte marcará el pulso del tiempo durante este viernes en gran parte del país. El viento norte, que soplará de regular a fuerte intensidad, será el responsable de un notorio ascenso térmico, sobre todo en la franja central y norte del territorio nacional.

En Entre Ríos, la jornada presentará una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 22°C. El viento soplará del norte con rotación al noroeste hacia la tarde.

En el resto del centro del país, las temperaturas seguirán en aumento: Córdoba espera máximas de entre 18°C y 25°C, acompañadas por viento norte persistente. En tanto, la región de Cuyo también registrará un ascenso paulatino, con marcas que oscilarán entre los 18°C y 24°C en Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

Por su parte, en Buenos Aires y La Pampa se mantendrá el aire más fresco, con temperaturas estables y poco cambio respecto a días anteriores, sobre todo en horas sin sol.

En el extremo norte, las condiciones serán más cálidas: Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Salta, Santiago del Estero y el este de Jujuy registrarán máximas de entre 27°C y 30°C, con viento soplando del norte.

Cómo estará el fin de semana

El sábado se consolidará el tiempo estable en la región núcleo. En Entre Ríos y Santa Fe se esperan jornadas soleadas, con viento del noreste y un leve ascenso de la temperatura: las máximas estarán entre los 18°C y 25°C. La situación será similar en Buenos Aires y La Pampa, con cielo despejado a parcialmente nublado.

En el norte del país —incluyendo Formosa, Corrientes, Misiones y el NOA— predominará la estabilidad y no se prevén lluvias.

El domingo persistirán las buenas condiciones en el centro y norte del país, aunque un frente frío débil avanzará sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa, generando nubosidad y algunas precipitaciones aisladas. Entre Ríos y la región núcleo no se verán mayormente afectados. Fuente: El Once

