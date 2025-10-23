Elecciones 2025: paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel

En el diseño elegido, los partidos políticos figuran en columnas verticales, mientras que los cargos a elegir se organizan en filas horizontales. Al lado de cada categoría, el votante encontrará una casilla en blanco para marcar la opción de su preferencia con una tilde o cruz, de manera clara y visible.

Boleta Única de Papel

Dos modelos de boleta según la provincia

Cada elector votará para elegir diputados nacionales en todo el territorio argentino. Además, en ocho distritos —Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— también se elegirán senadores nacionales.

Por esta razón, habrá dos modelos distintos de Boleta Única de Papel: uno que incluirá ambas categorías (diputados y senadores), y otro que solo contemplará la elección de diputados nacionales, según corresponda a cada jurisdicción.

El cambio apunta a simplificar el proceso electoral, fortalecer la transparencia y asegurar que todas las fuerzas políticas tengan igual visibilidad ante el votante, eliminando la necesidad de reponer boletas durante la jornada.

Paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel

El procedimiento de votación con la BUP consta de pasos simples y claros:

El elector recibe la boleta firmada por la autoridad de mesa junto con una lapicera para marcar el voto.

En la cabina, debe marcar una sola opción por categoría en el casillero correspondiente.

Luego, debe doblar la boleta por la línea punteada para preservar el secreto del voto y depositarla en la urna.

Finalmente, firma el padrón, entrega su documento y recibe la constancia de voto junto con su DNI.