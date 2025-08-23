Elecciones: cómo quedaron ordenadas las listas de Entre Ríos en la boleta única de papel

El orden definitivo de las listas

El sorteo arrojó la siguiente disposición, de izquierda a derecha:

-Movimiento al Socialismo (MAS)

-Nueva Izquierda

-Unión Popular Federal

-Ahora la Patria

-Partido Socialista

-Fuerza Entre Ríos

-Alianza La Libertad Avanza (LLA)

De este modo, el azar ordenó casi de manera simbólica a los espacios: las listas de izquierda en un extremo, y la alianza libertaria, que reúne al presidente Javier Milei y al gobernador Rogelio Frigerio, cerrando en el otro.

Una boleta con fuerte simbolismo político

La ubicación generó lecturas políticas en torno a la oferta electoral. A la izquierda aparecen las dos propuestas de tradición socialista, mientras que en el sector central se ubican el kirchnerismo de Ahora la Patria, el Partido Socialista con referentes del peronismo de derecha y Unión Popular Federal, con peronistas cercanos al oficialismo provincial. Finalmente, el color violeta marca el final de la boleta.

El acto en la Secretaría Electoral

La audiencia se desarrolló en la sede de la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos, con la participación de los apoderados de las agrupaciones políticas que oficializaron sus listas. El procedimiento estuvo encabezado por la Junta Electoral Nacional de Entre Ríos, integrada por la presidenta Dra. Beatriz Aranguren, el vocal Dr. Leandro Ríos, el secretario Dr. Gustavo Carlos Zonis y la prosecretaria electoral Dra. Narubi Godoy Peremateu.

Además, se dispuso que el próximo martes a las 9, se exhibirá el diseño final de la boleta única de papel, con el detalle gráfico de la oferta electoral que los ciudadanos encontrarán en los locales de votación. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com