Elecciones: ¿qué situaciones están prohibidas durante la veda?

h) Publicar o difundir encuestas y proyecciones (boca de urna) sobre el resultado de la elección, durante la realización de los comicios y hasta tres horas después de su cierre.

Además, se informa que los certificados por la NO emisión del sufragio se extenderán en todas las dependencias policiales de la Provincia, desde el inicio hasta el cierre de los comicios, solamente a las personas titulares del trámite.

Motivos por los cuales se extienden los certificados:

1. Por encontrarse a más de quinientos kilómetros del lugar donde deba votar. –

2. Por razones de salud justificadas con certificado médico. –

3. Por no coincidir los datos personales con los publicados en el padrón electoral. –

4. Por no figurar en el padrón electoral. –

5. Por no poseer el documento nacional de identidad.