Electricidad: “Es minoritario el 18% de aumento durante tres meses”, según EPRE

La suba regirá desde febrero

“En comparación con los aumentos en servicios privados y el costo de la canasta familiar, es minoritario el 18% de aumento durante tres meses”, fundamentó Zacarías al comunicar el nuevo cuadro tarifario.

El Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), la secretaria provincial de Energía, la distribuidora de energía ENERSA y las 18 cooperativas eléctricas de la provincia acordaron el cuadro tarifario que regirá a partir de febrero de 2024 y que contempla un incremento promedio del 18,4% para todos los segmentos de consumo.

“Por primera vez y a pedido del gobernador, trabajamos para tratar de arribar, y lo hemos logrado, a un bajo incremento en el aumento de las tarifas”, fundamentó a Elonce el interventor del EPRE, Juan Domingo Zacarías. Y explicó: “En comparación con el año pasado, con el del costo de vida y el aumento de los servicios privados, a partir del 1º de febrero y durante tres meses, en Entre Ríos solo habrá un incremento del 18%; es decir de una factura que el año pasado era de 1.000 pesos, ahora pagará un incremento de 180 pesos”.

Asimismo, Zacarías comunicó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio, “por decreto, para dejar en suspenso el Fondo Energético que rige por ley en Entre Ríos y que implica un aumento del 14% sobre el total de la tarifa”. “Ningún constituyente de la provincia durante el 2024, pagará ese incremento”, aseguró el funcionario provincial.

“Y esperamos que, en los próximos trimestres, el aumento que vendrá a nivel nacional no impacte en la Entre Ríos y para ello, hay que seguir trabajando en forma conjunta con las distribuidoras de energía y solicitarles a los entrerrianos que cuiden la energía eléctrica en la provincia al no superar los 24ºC de temperatura en los aires acondicionados y apagar las luces si no se ocupan porque es una forma también de tener menos gasto a nivel provincial y favorecer a los sectores más vulnerables”, recomendó Zacarías. Fuente: El Once

