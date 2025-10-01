Empleados Municipales terminaron los Estudios Secundarios

Nogoyá
Trabajadores municipales recibieron el diploma por finalizar sus estudios secundarios. La posibilidad fue a través del Instituto Argentino de Oficio (IAO) mediante convenio en conjunto con el Municipio de Nogoyá.
Los trabajadores municipales que finalizaron fueron:
Yanina Soledad Dure
Manuel Antonio Farías
Julio Alberto Franco
Marcos Daniel Muñoz
Cecilia Verónica Roldan
Sonia Soledad Roldan
Natalia Susana Salazar
Javier Mariano Solis
Adolfo Hugo Zamora
José Carlos Cardoso
Felicitaciones nuevos egresados y a sus familias por acompañarlos en este proceso