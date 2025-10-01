Nogoyá Times

    Empleados Municipales terminaron los Estudios Secundarios

    Trabajadores municipales recibieron el diploma por finalizar sus estudios secundarios. La posibilidad fue a través del Instituto Argentino de Oficio (IAO) mediante convenio en conjunto con el Municipio de Nogoyá.
    🔸️Los trabajadores municipales que finalizaron fueron:
    ✅️ Yanina Soledad Dure
    ✅️ Manuel Antonio Farías
    ✅️ Julio Alberto Franco
    ✅️ Marcos Daniel Muñoz
    ✅️ Cecilia Verónica Roldan
    ✅️ Sonia Soledad Roldan
    ✅️ Natalia Susana Salazar
    ✅️ Javier Mariano Solis
    ✅️ Adolfo Hugo Zamora
    ✅️ José Carlos Cardoso
    Felicitaciones nuevos egresados y a sus familias por acompañarlos en este proceso‼️

