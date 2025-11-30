Empresa láctea de Santa Fe en crisis: productores reclaman una deuda millonaria

Al borde del colapso

La crisis de Lácteos Verónica estalla en Santa Fe: unos 150 tamberos denuncian que la empresa dejó de pagarles y acumula una deuda de u$s60 millones, provocando cierres de tambos y pérdidas irreparables.

La histórica empresa Lácteos Verónica atraviesa una crisis sin precedentes que ya dejó a unos 150 productores de Santa Fe al borde del colapso. Según la firma, que produce leche, quesos y yogures, acumula una deuda estimada en u$s 60 millones, cifra que los tamberos traducen en casi 90 mil millones de pesos. La situación es tan crítica que muchos establecimientos debieron cerrar después de meses sin cobrar por la materia prima entregada.

Los productores aseguran que la empresa “se llevó la producción, la industrializó, la vendió y no pagó lo acordado”, una situación que golpea directamente a una actividad que depende del ingreso diario para sostenerse. Algunos tamberos arrastran deudas de hasta 900 millones de pesos solo por los últimos meses de entregas.

La crisis no solo golpea en lo económico, sino también en lo cultural. Para muchas familias, el tambo es una herencia de generaciones. Hoy, varios se ven obligados a abandonar la actividad y destinar sus campos a cultivos, dejando atrás décadas de trabajo y tradición.

El impacto tranqueras adentro y decisiones forzadas para evitar la quiebra

Cecilia Sedran, productora de San Genaro, vivió la crisis de cerca. Asegura que logró limitar el golpe económico gracias a una retirada temprana. “Nosotros, por suerte, tomamos la decisión bastante rápido. El primer mes que escuchamos un ruido bastante certero, decidimos irnos”, relató. El conflicto comenzó a hacerse evidente a mediados de año: “Por junio, julio, donde empezaron a estirarse cada vez más las fechas de cobro de la leche. Después llegó un momento que directamente empezaron a rebotar los cheques. Algunas fechas pagaban, otras no, y al final ya no pagaron nada”.

Su deuda, aun habiéndose retirado pronto, alcanzó los 15 a 20 millones de pesos en apenas 30 días. “Soy un productor muy chiquito”, aclaró.

El problema para muchos es que el tambo no admite pausas. “El tambo no puede esperar, vos tenés que ordeñar todos los días… no podés almacenar la leche y esperar que esto se solucione. Estamos agarrados de pies y manos”, describió Sedran. Cuando intentaron reubicar la producción, chocaron con la realidad: las industrias vecinas no podían absorber más volumen. “La fábrica más cercana, en Centeno, llegó un momento que dijo: ‘No tomo más leche’. Y ahí, ¿a dónde vas?”.

Tamberos endeudados, plantas paralizadas y un futuro incierto para Lácteos Verónica

Mientras algunos lograron reaccionar a tiempo, otros llevan tres meses sin cobrar. “Tuvieron que salir a vender los animales y cerrar el tambo porque no tenían cómo solventar las deudas con sus proveedores”, lamentó la productora. El cierre de un tambo, advierte, es prácticamente irreversible: “Un tambo que se cierra no se vuelve a abrir mañana… te desarmás de animales, de infraestructura, de todo un circo productivo que lleva años construir”.

Incluso productores de gran escala quedaron al borde del colapso. El caso más extremo es el de un tambero que entregaba 5.000 litros diarios y hoy acumula una deuda de 160 millones de pesos.

Foto: Archivo.

La relación con los dueños de Lácteos Verónica está totalmente rota. “Nos llegó un mensaje de que estaba en la planta. Fuimos los productores, esperamos dos horas, no nos querían atender… pidió paciencia”, contó Sedran. Su respuesta fue contundente: “¿Cuánta más paciencia? No hay ni voluntad de diálogo, ni de pago. Nada”.

Mientras circulan rumores de acuerdos a fasón y posibles ventas —con dos empresas extranjeras y una nacional interesadas—, nada se concreta. Tampoco se entiende por qué los propietarios se niegan a vender las plantas para afrontar las deudas.

Sedran resume el sentimiento general: “Nadie se acuerda de los productores… se están cerrando un montón de tambos, producciones que no se van a recuperar más”. Y añade una advertencia clave: “Cuando la fábrica vuelva a abrir, también va a costar volver a juntar litros de leche y recuperar fuentes de trabajo”. (Con información de IProfesional)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com