En menos de cinco meses, una agencia entrerriana vendió dos premios millonarios del Quini 6

Este miércoles, en el último sorteo, se registraron dos ganadores de Entre Ríos: uno en la localidad criollense y otro en la Agencia Nº 264 de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú.

El sorteo de Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, dejó como resultado los números 28-08-23-20-45-27, y un total de 18 ganadores con cinco aciertos. Cada uno de estos afortunados se lleva un premio de $17.395.222,50.