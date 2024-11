En Nogoyá se puede renovar la Licencia de Conducir sin pagar multas de otras provincias

La Municipalidad de Nogoyá rescindió un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, permitiendo a los ciudadanos renovar su Licencia Única de Conducir sin tener que abonar de inmediato multas de otras jurisdicciones.

Al momento de tramitar la renovación de la Licencia Única de Conducir, muchos ciudadanos se encuentran con que tienen multas pendientes de pago en otras jurisdicciones del país. Inevitablemente hay que abonarlas de inmediato para poder gestionar el carnet, ya que la existencia de alguna deuda vuelve prohibitiva la realización del trámite.

Pero esta situación fue sorteada por la Municipalidad de Nogoyá, que decidió salir de ese sistema. El Dr. Jorge Ianuzzo, asesor legal de la comuna explicó la medida.

“Teníamos tres convenios firmados con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y dimos de baja uno, que es el que incide específicamente en esta cuestión. Rescindir ese acuerdo nos permitió poder ofrecer a los ciudadanos que renueven la Licencia Única de Conducir, sin que figuren las multas de otras jurisdicciones -contenidas por el Sistema de Cooperación Interjurisdiccional para el Cobro de Infracciones-. Eso era lo que establecía como requisito obligatorio para renovar la Licencia de Conducir, que la persona no tuviera multa, que obtuviera previamente el Certificado Nacional Negativo. Sino no podía continuar con el trámite”.

Municipalidad de Nogoyá

El ofuscamiento de los usuarios derivó en varias oportunidades en un litigio contra el municipio, lo cual desaparece a partir del convenio dado de baja: “Una de las razones por las cuales los Amparos procedían contra los municipios, es que el requisito de tener las multas pagas no surge de la Ley Nacional de Tránsito, sino que se sustenta en un convenio que las Municipalidades firman con el ente nacional”, dijo.

Es por ello que dar de baja ese convenio “fue relativamente sencillo, porque en el mismo acuerdo está previsto que se pueda rescindir, sin más requisitos que el aviso con 30 días de anticipación. Más que nada nos costó hacer la recopilación del convenio, del alcance, los detalles de lo que se había firmado en su momento, en otra gestión. Lo estudiamos y a partir de allí fue un documento sencillo de confeccionar, porque ni siquiera hace falta expresar una causa. La Agencia tiene que dejarlo sin efecto a los 30 días. De hecho, enviamos la Carta Documento el 27 de septiembre y para el 28 de octubre, nos notificaron que había operado el cese del convenio. Desde entonces, funcionamos como cuando no existía. Cuando pedimos los certificados, ya vienen negativos, sin multas en otras jurisdicciones”, comentó el profesional que propició la implementación legal de esta decisión de la gestión municipal.

Las multas no desaparecen

No obstante, Iannuzzo aclaró que “el sistema en general no sufre perjuicio, ya que las multas en otras jurisdicciones no se extinguen. Siguen existiendo, la persona mantiene esa deuda. La jurisdicción que labró el acta de infracción puede intimar, iniciar un Juicio de Apremio y desandar las acciones legales que estime corresponder para lograr el pago. Simplemente lo que hacemos es evitar que una persona tenga que pagar la multa en forma obligada e inmediata, para poder tramitar su carnet. Muchas veces ni siquiera le habían llegado las notificaciones, no han tenido la oportunidad de hacer un descargo, acceder a algún beneficio por modalidad de pago y demás. Evitamos que se saltee la instancia de poder efectuar defensa alguna, o que alguien tenga que pagar la multa apurado, por la mera necesidad de renovar la Licencia”.

A pocos días de funcionar sin adhesión al sistema nacional de multas la repercusión es que “todos están conformes, satisfechos. Lógicamente para alguien que iba a renovar el carnet de conducir y le aparecía una multa, era una complicación económica e incluso muchas veces decían que el vehículo nunca había andado por esa provincia o ciudad, pero tenían que pagar esa multa, presionados por poder acceder a la Licencia. No era una situación agradable. De esta forma se evita el pagar sí o sí -de inmediato- y se puede discutir o apelar por alguna vía”.

Para finalizar, el asesor letrado de la Municipalidad de Nogoyá mencionó que en el análisis costo-beneficio, la decisión no presenta un impacto considerable en perjuicio de la administración local. El abogado precisó que “en principio, la argumentación de firmar ese convenio empezaba siendo el atender la necesidad de castigar a los infractores, evitar accidentes de tránsito. La introducción a ese convenio era más bien tocando las fibras morales. Se planteaba que a través de ese convenio e imponiendo esa exigencia para renovar la Licencia Única de Conducir, la gente iba a cuidarse más de cometer infracciones. Un espíritu de colaboración. Obviamente, hay un porcentaje de las multas que se pagaban que recibía el municipio, pero es bastante bajo. Preferimos que nuestros vecinos puedan gestionar su Licencia, que cumplan con la exigencia de contar con ella. De todas formas, la multa no desaparece, sigue existiendo y la jurisdicción que aplicó la misma, si la quiere cobrar tiene a su disposición todas las herramientas legales, mediante el procedimiento que corresponde”. Fuente: El Once

