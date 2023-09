Encontró un sobre con dinero y lo devolvió: era de “gente de trabajo”, afirmó

Aldo Nuñez, comerciante de Crespo, encontró este lunes en la vía pública, un sobre con una importante suma de dinero. Inmediatamente, gracias a su noble gesto y a la difusión por las redes sociales, pudo hallar a su dueño, un viajante de la provincia de Santa Fe.En diálogo con El Observador, Núñez comentó que “venía caminando por calle 9 de Julio y me sorprendió algo que estaba en el piso. Lo levanto y veo que era un sobre, supuestamente con dinero”, relató

Al continuar su relato, el hombre sostuvo que cuando llegó al local, “lo primero que hice, fue subirlo a las redes sociales. Obviamente, se lo iba a entregar a quien me diera datos precisos del sobre (no publicó su foto) y cantidad de dinero”, explicó.

“Luego se presentó un muchacho, que es viajante de Santo Tomé (en la provincia de Santa Fe), que me dio las características del sobre y el monto exacto que tenía, por lo que el dinero volvió a manos de su dueño. Es gente de trabajo y estoy muy contento que lo pudo recuperar”, remarcó el hombre que concretó el noble gesto. Fuente: El Once