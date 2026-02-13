Entre lluvia y calor: cómo estará el tiempo en el país el fin de semana largo

Este viernes en la provincia estará marcado por un leve descenso de los registros. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados y la mínima será de 20. El cielo permanecerá nublado y el viento soplará del sector sureste, con rotación al este y luego al noreste hacia el cierre de la jornada.

De cara al feriado de Carnaval, lunes 16 y martes 17 de febrero, muchas familias planifican escapadas y consultan el pronóstico para organizar actividades al aire libre. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama a nivel nacional estará marcado por abundante nubosidad y algunas precipitaciones.

Las lluvias se concentrarán principalmente en el norte del país —Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones— entre el sábado y el domingo. En esas zonas podrían registrarse tormentas aisladas y mejoras temporarias.

En cuanto a las temperaturas, en buena parte del territorio argentino las máximas se mantendrán por debajo de los 30°C durante el sábado y el domingo. Sin embargo, los valores térmicos irán en aumento hacia el martes 17, cuando se prevén registros de entre 31°C y 38°C en gran parte del país, convirtiéndose en la jornada más calurosa del fin de semana largo.

En el extremo sur, el panorama será diferente: en Tierra del Fuego y Chubut se esperan condiciones más frescas, con máximas apenas superiores a los 20 grados.

El tiempo en Entre Ríos

Para Entre Ríos, el SMN anticipa un ascenso gradual de la temperatura durante el fin de semana largo.

Elste sábado estará mayormente nublado, con mínimas de 21 grados y máximas de 28. El domingo la máxima alcanzará los 30 grados y se mantiene una baja probabilidad de lluvias durante la jornada.

Los días más calurosos serán el lunes y el martes, con máximas estimadas en 33°C y 34°C, respectivamente. Para ambas jornadas se esperan condiciones estables y nubosidad variable, en un cierre de Carnaval con ambiente caluroso en la provincia. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com