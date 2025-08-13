Entre Ríos avanza en el control del recurso humano y “pone fin a los privilegios en el Estado”

Gestión de gobierno

“La modernización de los sistemas de gestión y al fortalecimiento de los procedimientos administrativos, permitió que, los sumarios que antes quedaban archivados sin resolución, hoy, se resuelven con celeridad”, señalaron desde el Gobierno.

“El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante una transformación histórica en el control y ordenamiento del recurso humano de la administración pública, con el objetivo de terminar con los privilegios, la injusticia y la impunidad que durante años afectaron el funcionamiento del Estado”, señaló el gobierno provincial en un comunicado dado a conocer esta tarde.

“Gracias a la modernización de los sistemas de gestión y al fortalecimiento de los procedimientos administrativos, los sumarios que antes quedaban archivados sin resolución, hoy, se resuelven con celeridad, asegurando que quienes cumplen con sus responsabilidades sean reconocidos y quienes no lo hacen reciban las sanciones correspondientes”, explicaron en el escrito.

De esta manera, según se cuantificó desde la gestión, “en la Administración Central, la mejora en la gestión permitió que en 2025 se resolvieran 159 sumarios, casi el doble que en 2022 y 2023. En el Consejo General de Educación, solo en 2024 se resolvieron 167 casos, superando en un año el total de los cuatro años de la gestión anterior, y en lo que va de 2025 ya se suman 51 más. En la Dirección Provincial de Vialidad, las sanciones se aplican de forma efectiva, lo que mejoró la conducta institucional y redujo las irregularidades y gastos innecesarios”, resaltó el gobierno.

“Esta firmeza permitió detectar y sancionar conductas graves como el robo de insumos, inasistencias injustificadas prolongadas, adulteración de licencias, faltante de bienes del Estado, uso indebido de recursos públicos e incluso situaciones de abuso y violencia”, subrayó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Además, agregó que, entre las medidas tomadas, se destaca el ingreso a planta permanente por concurso público y abierto, la prohibición de sobresueldos, la eliminación de contratos de obra como mecanismo de contratación informal, la creación de la figura de personal de gabinete y el recorte a la mitad de los cargos políticos.

“Se acabó el `siga, siga´. Ahora, no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Hoy, faltar sin justificación o cometer faltas graves tiene consecuencias”, remarcó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Collelo, quien resaltó que, con estos cambios, “Entre Ríos cuenta hoy con un Estado más transparente, justo y eficiente, que administra de manera responsable cada peso de los entrerrianos, destinándolo a donde realmente debe ir las escuelas, hospitales, rutas y servicios esenciales”, afirmó.

El secretario reiteró: “Nos propusimos ordenar el Estado y lo estamos logrando cada vez que ponemos luz sobre las irregularidades que encontramos. La transparencia y el orden son fundamentales para que el Estado pueda dar las respuestas que nuestros ciudadanos necesitan y merecen. Ese es el norte que nos marca el camino”, concluyó Mauricio Collelo.

“Cuando se ordena el Estado, la plata va donde tiene que ir. Así como sentimos orgullo de nuestra provincia, también merecemos estar orgullosos del Estado que estamos construyendo entre todos”, concluyó Troncoso. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com