    Ernestina Otegui fue elegida Representante Provincial de los Estudiantes

    Ceremonia

    La joven estudiante del Instituto John F. Kennedy de Victoria fue coronada durante la 56ª Fiesta Provincial del Estudiante, celebrada en Villaguay.
    Este sábado, Ernestina Otegui, estudiante del Instituto John F. Kennedy de la ciudad de Victoria, fue elegida como Representante Provincial de los Estudiantes Secundarios de Entre Ríos en la 56ª Fiesta Provincial del Estudiante. El evento, realizado en el Club Salud Pública de Villaguay, reunió a 17 jóvenes provenientes de diferentes localidades de la provincia para competir en esta importante elección. Tras una jornada cargada de emoción y color, Otegui recibió el cetro mayor, lo que le otorga la responsabilidad de representar a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Estudiante en Jujuy.

     

    La joven de 17 años se destacó por su participación en la competencia, donde mostró sus cualidades tanto como persona como líder. Tras su coronación, Ernestina se preparará para viajar a Jujuy en septiembre, donde representará a la provincia en un evento que congregará a estudiantes de todo el país, con la expectativa de competir por el título nacional.

     

    Una Fiesta Provincial llena de emociones

     

    La 56ª edición de la Fiesta Provincial del Estudiante, organizada por los alumnos de 6º año de Electromecánica de la Escuela Técnica N° 1 “Conrado Etchebarne”, estuvo cargada de actividades y celebraciones. El evento no solo contó con la elección de la Reina Provincial, sino también con actuaciones en vivo, bailes y actividades culturales que reunieron a miles de jóvenes de distintas localidades entrerrianas.

     

    El jurado, encargado de seleccionar a la nueva Representante Provincial, tuvo que decidir entre las 17 candidatas, destacándose la participación de Bianca Raspo, de Bovril, quien obtuvo el título de 1ª Acompañante, y de Isabella Mayer, de Nogoyá, quien se consagró como 2ª Acompañante. En tanto, los puestos 3° y 4° fueron para Morela Ramus, de Lucas González, y Alma Ormaechea, de Gobernador Maciá, quienes también recibieron una cálida ovación del público.

     

    Representar a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Estudiante

     

    La coronación de Ernestina Otegui es solo el comienzo de una experiencia que la llevará a Jujuy para participar en la Fiesta Nacional del Estudiante. (Con información de Desde Entre Ríos)

