Esta semana sesiona el Senado

La vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo.

Viernes 27 de febrero de 2026

La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo esta semana.

En esta oportunidad, la presidente de la Cámara, Alicia Aluani, convocó a los legisladores para el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de marzo, a las 18:00, 13:00 y 11:00 horas respectivamente.

La sesión será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com