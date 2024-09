“Estamos cerca de ponernos de acuerdo”, dijo Troncoso sobre el conflicto docente

Este martes será un día clave

Este martes será un día clave en el marco del conflicto docente. El Ministro de Gobierno y Trabajo dijo a Elonce que “estamos trabajando sobre un número y cerca de ponernos de acuerdo” con los sindicatos que reclaman recomponer salarios.

En el marco del conflicto docente, este lunes se realizó una reunión técnica entre autoridades del gobierno provincial y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

Vale recordar que rige desde el viernes 23 de agosto y por 20 días una conciliación obligatoria.

En diálogo con Elonce, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, habló sobre el encuentro mantenido con los gremios docentes y las expectativas en torno a la reunión que este martes se realizará en la Secretaría de Trabajo.

“Hubo un encuentro de trabajo informal, largo pero muy positivo. Mañana vamos a tener una audiencia en sede judicial en el marco de la conciliación obligatoria y estamos afinando algunos puntos de la propuesta, avanzando con muchos ítems que son importantes, principalmente el de consensuar un número en torno al deterioro salarial”, expresó para afirmar que “estamos encaminados e intentando cerrar el cómo, que no es menor”.

Troncoso destacó la voluntad del gobernador Rogelio Frigerio de reconocer la necesidad de recomponer los salarios, “sólo resta ponerse de acuerdo en el método, estamos en el buen camino. Como gobierno es una prioridad para nosotros y estamos trabajando para salir de esto”.

En este sentido, adelantó que “hay un avance importante, creo que mañana podría ser un día clave, estamos construyendo una propuesta que tenga el consenso del sector sindical para que se pueda avanzar. Estamos trabajando sobre un número y cerca de ponernos de acuerdo”.

FONID y Conectividad

Por otra parte, el Ministro habló sobre la posibilidad que desde el gobierno provincial se asuma el pago de los fondos que fueron eliminados por Nación.

Recordó que desde la Provincia “se hicieron todos los reclamos y planteos, sin obtener resultados favorables. El gobierno provincial se hizo cargo un mes, pero dada la necesidad se está viendo la posibilidad de seguir y un rubro a recomponer podría ser el FONID”.

Descuentos por paros

Consultado sobre descontar los días de paro, Troncoso aseveró que “en eso estamos muy firmes. El no descontar el día de paro rompe un poco la meritocracia y eventualmente se abre una compuerta para que se puedan recuperar esos días y el día que se recupera se cobra o quizás se pueda llegar a pagar el día de paro, pero fijando una fecha de cumplimiento en el calendario escolar de cuándo se van a recuperar. Se trata de algo recíproco. Se paga por una contraprestación. No estamos felices de descontar y tampoco de que nos hagan paro. Hay que buscar un punto intermedio de acuerdo”.

“La única manera de salir es hablando y escuchando, con propuestas consensuadas”, puntualizó.

Por último y en relación a si este martes se presentará una oferta concreta a los docentes, Troncoso dijo que “puede ser que la haya como puede ser que no. Estamos avanzado para ver si tenemos el acuerdo para poder plantearlo y si no iremos a otra audiencia. Hay que salir de este escollo, pero sin hacerlo a las apuradas, tenemos que consolidar una propuesta fuerte para que se avance y no haya otros obstáculos. Si hay consenso podría ser mañana y si no será la próxima. Estamos confiados y seguros que vamos a llegar a un acuerdo”. Fuente: El Once

