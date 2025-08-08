Estará en Nogoyá el Programa Nacional “Ver para ser Libres”

Ciudad

El lunes 18 de agosto en el horario de 9 a 17 en el Centro Integrado Comunitario (CIC), estará el programa nacional “Ver para ser libres” dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La actividad propone la atención de hasta 100 niños entre 6 y 12 años, a los cuales si les detectan problemas en la visión, el costo de los anteojos estará cubierto por el programa.