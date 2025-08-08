Estará en Nogoyá el Programa Nacional “Ver para ser Libres”

Ciudad
El lunes 18 de agosto en el horario de 9 a 17 en el Centro Integrado Comunitario (CIC), estará el programa nacional “Ver para ser libres” dependiente del Ministerio de Capital Humano.
La actividad propone la atención de hasta 100 niños entre 6 y 12 años, a los cuales si les detectan problemas en la visión, el costo de los anteojos estará cubierto por el programa.
Los niños deberán ser acompañados por los adultos responsables, pudiendo presentarse con las recetas médicas.
Los interesados podrán inscribirse previamente de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 en la Subsecretaría de Desarrollo Social ubicado en Maipú 1347.
