Exitoso Carnaval Infantil

Nogoyá

La ciudad vivió una tarde de diversión en el Carnaval Infantil realizado en Boulevard Sarmiento. El evento contó con la participación de niños y niñas de hasta 12 años y con un gran marco de público.

En diálogo con este medio, el presidente municipal Bernardo Schneider definió como exitosa a la actividad y expresó: “Es muy importante haber brindado la posibilidad a nuestros niños. Se trata de una actividad en la que los más pequeños se divierten y sus familias acompañan y se comprometen”.