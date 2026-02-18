Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Exitoso Carnaval Infantil

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    La ciudad vivió una tarde de diversión en el Carnaval Infantil realizado en Boulevard Sarmiento. El evento contó con la participación de niños y niñas de hasta 12 años y con un gran marco de público.
    En diálogo con este medio, el presidente municipal Bernardo Schneider definió como exitosa a la actividad y expresó: “Es muy importante haber brindado la posibilidad a nuestros niños. Se trata de una actividad en la que los más pequeños se divierten y sus familias acompañan y se comprometen”.
    Puede ser una imagen de niños, bailando y texto
    Puede ser una imagen de niños
    Puede ser una imagen de bebé
    Puede ser una imagen de niños
    Puede ser una imagen de niños
    Puede ser una imagen de niños, lentes y multitud
    Puede ser una imagen de niños y bailando
    Puede ser una imagen de niños y bailando
    Puede ser una imagen de niños
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de niños
    Puede ser una imagen de niños, bailando y texto que dice "E"
    Puede ser una imagen de niños y texto

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like