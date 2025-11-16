Explosión e incendio en Ezeiza: Armani sufrió daños en su casa y River reprogramó partidos

El arquero de River, Franco Armani, fue uno de los afectados por la onda expansiva. Aunque no se encontraba en su domicilio al momento del incidente, regresó horas más tarde y constató daños en vidrios de su vivienda. Tanto él como su familia pudieron pasar la noche en el lugar.

Un incendio de gran magnitud

Según se informó, el incendio involucró a una fábrica de agroquímicos y se extendió durante más de 12 horas. El operativo incluyó la labor de casi 400 bomberos y dejó un saldo provisorio de más de 20 personas heridas, entre ellas varios trabajadores y vecinos trasladados a centros de salud debido a cortes, traumatismos e inhalación de humo.

La onda expansiva se sintió en un amplio radio, provocó daños en viviendas y comercios, y motivó evacuaciones preventivas en barrios cercanos. Los centros de salud de la zona trabajaron bajo “código rojo” por la magnitud del episodio.

Decisiones en el River Camp y reprogramaciones deportivas

Aunque el River Camp se encuentra a casi 20 kilómetros del polo industrial, la institución tomó medidas preventivas. Se reprogramaron los partidos de las categorías Sub-14 y Sub-16 femeninas previstos para este sábado, que se trasladaron al lunes 17 de noviembre “en virtud del incendio ocurrido en zonas aledañas al predio”.

Fuentes del club confirmaron que no hubo presencia de humo en las instalaciones ni daños estructurales.

Para el plantel profesional dirigido por Marcelo Gallardo, no hubo modificaciones significativas. A pesar de los cortes de tránsito en la zona, los jugadores realizaron su entrenamiento previsto a las 11 y mantuvieron la logística programada rumbo a su concentración en el hotel Hilton de Puerto Madero, de cara al partido del domingo frente a Vélez en el estadio Amalfitani. (fuente Olé)

