Expo Provincial de La Leche y Expo Jersey Entrerriana 2026: Stand de Tortas Fritas y Tortas Dulces
Nogoyá
Desde la Dirección de Desarrollo Económico y Producción del Municipio de Nogoyá, se convoca a todas aquellas instituciones sin fines de lucro que deseen obtener un stand de ventas de tortas fritas y tortas dulces en el marco de la XXII Expo Provincial de la Leche y XIII Expo Jersey Entrerriana.
Los interesados podrán inscribirse en la Oficina de Producción, sita en calle Urquiza 929, hasta el viernes 20 de marzo inclusive, en el horario de 7 a 12 hs.
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