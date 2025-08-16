Nogoyá Times

    Fentanilo contaminado: Gobierno pedirá un informe a la ANMAT para revisar su actuación

    El Gobierno pedirá un informe a la ANMAT para “revisar su actuación” en el escándalo por el fentanilo contaminado y confirmó su intención de recusar al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, porque “puede avanzar en la causa pero no lo hace”.
    Fuentes cercanas al gobierno detallaron que “eran 400 mil dosis (las contaminadas) y ya están todas incautadas”.

     

    “Ahora se hizo un pedido de informe a la ANMAT para esclarecer el camino recorrido, para revisar el procedimiento y la actuación del organismo. El Gobierno tiene la responsabilidad de salvar vidas y si no hubiera hecho nada, aún se estaría usando el fentanilo y causaría más muertes”, remarcaron.

     

     

    Negaron que haya existido una reunión en la que supuestamente el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzegger, le habría pedido disculpas a su par de Salud, Mario Lugones, por las desregulaciones en la ANMAT. Además, indicaron que “seguramente el Gobierno cumplirá con el pedido de informe del congreso sobre el tema”.

     

    Sobre la inminente recusación que se hará contra Kreplak, aseguran que en el Ejecutivo no se encuentran conformes con el avance de la causa y que están “ansiosos porque el juez pueda avanzar, pero no lo hace”.

     

    “Eso provoca una lógica sospecha: no solo porque el laboratorio es proveedor de la provincia de Buenos Aires, sino también porque genera dudas la lentitud con que toma la causa”, remarcaron. (Fuente: Noticias Argentinas)

