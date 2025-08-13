Fentanilo contaminado: son más de 90 las víctimas fatales

Crece el número de muertos por la aplicación del fentanilo contaminado. En el marco de la causa hay 24 personas asociadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

El producto, elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, fue distribuido en distintos puntos del país antes de que se detectara su peligrosidad, lo que desató una investigación de alto impacto en el ámbito sanitario y judicial.

La tragedia causada por el fentanilo contaminado sigue ampliando su saldo fatal. Ya son 96 las personas que murieron tras recibir el opioide adulterado, de acuerdo con lo que confirmaron fuentes judiciales. Desde el domingo ya se sumaron 14 fallecidos, mientras que aseguran que el número podría aumentar.

El nuevo reporte de víctimas fatales incluye tres casos del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, un nuevo caso en la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, siete víctimas fatales en el Instituto de Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

Los investigadores ya secuestraron más de 100 mil ampollas del fentanilo. Además, el viernes se realizó un operativo en la clínica Vélez Sarsfield, ubicada en la provincia de Córdoba, donde se incautaron historias clínicas que podrían aportar información importante para determinar responsabilidades.

El juez de la causa, Ernesto Kreplak, advirtió que el número podría aumentar en los próximos días: “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, señaló. Aun así, el magistrado remarcó que “ya no circulan ampollas contaminadas”.

Ampollas recuperadas

En paralelo, este martes también se conoció que después de tres meses de investigación, la Justicia Federal finalmente localizó las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaba consignar del lote adulterado con las mismas dos bacterias encontradas en 90 pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva.

Se espera que trasciendan más casos de pacientes que murieron por el agravamiento de los cuadros clínicos que ya presentaban, después de la aplicación del fármaco y que no fueron asociadas a la aplicación del fentanilo tampoco fueronsubidos al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.

Por lo pronto, en el marco de la causa en la justicia federal hay 24 personas asociadadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que tienen prohibido salir del país, ante la posibilidad de fuga. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com