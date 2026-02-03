Nogoyá

➡️ Este 8 de febrero a la hora 18 en la Plaza Libertad, se llevará a cabo una Feria de artesanos y emprendedores de la economía social. Habrá espectáculo en vivo.🧉🧸

➡️ La actividad organizada por el Área de la Mujer, Género y Diversidad, apunta a brindar un espacio de exposición y comercialización de productos que los emprendedores juntos a las mujeres que asistieron a los talleres que lleva adelante la dependencia, elaboran.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com