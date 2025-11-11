Feriados 2026: podría haber 12 fines de semana largo y el calendario de feriados inamovibles

El primer feriado nacional del año será el jueves 1° de enero, correspondiente al Día de Año Nuevo, establecido como feriado inamovible por la Ley 27.399, conocida como “Ley de feriados y fines de semana largos”. Al tratarse de una fecha fija, no puede trasladarse, pero permitirá extender el descanso si el viernes 2 es decretado como día no laborable o puente turístico.

De esa manera, el 2026 podría comenzar con un fin de semana extra largo, marcando el tono de un año con al menos diez y hasta doce oportunidades de descanso prolongado, dependiendo de cómo el Poder Ejecutivo defina los feriados móviles y los puentes turísticos.

Diferencias entre feriados y días no laborables

Aunque en la práctica suelen confundirse, feriados y días no laborables no tienen las mismas implicancias legales para trabajadores y empleadores.

-En los feriados nacionales, los empleados que prestan servicios deben cobrar el doble de su salario habitual.

-En los días no laborables, en cambio, la decisión de otorgar el descanso o mantener la jornada laboral recae en el empleador, sin obligación de pago adicional.

Esta distinción es relevante tanto para el cálculo de haberes como para la planificación de las actividades productivas y comerciales, especialmente en los sectores donde las fechas festivas tienen fuerte impacto en la demanda.

Cuándo se conocerá el calendario oficial

El Gobierno nacional publicará durante noviembre de 2025 el decreto que confirmará los feriados trasladables y los días puente turísticos de 2026, con el objetivo de fomentar el turismo interno y estimular las economías regionales.

No obstante, muchos feriados ya tienen fecha fija por ley, por lo que no sufrirán modificaciones. Estos días conforman el núcleo de feriados inamovibles, que marcan los principales hitos históricos, religiosos y culturales del país.

Feriados confirmados para 2026

El calendario tentativo de feriados nacionales inamovibles y trasladables para 2026 se compone del siguiente listado:

Enero

-Jueves 1°: Año Nuevo (inamovible)

Febrero

-Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

-Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)

Abril

-Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible)

-Viernes 17: Viernes Santo (inamovible)

Mayo

-Viernes 1°: Día del Trabajador (inamovible)

-Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

-Miércoles 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

-Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

-Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible)

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Octubre

-Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

-Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

-Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)

-Viernes 25: Navidad (inamovible)

Hasta 12 fines de semana largos en 2026

Con la publicación del decreto oficial, el Poder Ejecutivo definirá qué feriados trasladables se moverán de fecha para generar fines de semana largos, una medida que se aplica desde hace varios años con el objetivo de impulsar el turismo interno y mejorar la planificación familiar.

En función de cómo caigan los feriados móviles y de los puentes turísticos que se decreten, se estima que 2026 contará con entre 10 y 12 fines de semana largos. Este esquema de descanso extendido contribuye a distribuir mejor la actividad turística a lo largo del año y dinamiza las economías locales.

Además, los fines de semana largos son aprovechados por los trabajadores para escapadas cortas o visitas familiares, mientras que los destinos turísticos del país —como la costa atlántica, las sierras y el litoral— preparan propuestas especiales para captar visitantes.

Un calendario clave para la planificación

El calendario de feriados 2026 no solo define los períodos de descanso y los feriados patrios, sino que también incide en la organización productiva, educativa y turística del país.

Con el decreto de noviembre, se confirmarán los días puente y los fines de semana extendidos que permitirán anticipar la organización de actividades durante todo el año.

De esta manera, el 2026 se perfila como un año con más de diez fines de semana largos, combinando feriados inamovibles, trasladables y decretos especiales que buscarán equilibrar el descanso laboral con el impulso económico. Fuente: El Once

