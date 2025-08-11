Nogoyá Times

    Ferro Campeón del Triangular 243° Aniversario de la Ciudad

    Nogoyá

    Este torneo, disputado en durante el mes de julio, en el marco del aniversario de Nogoyá, contó con la participación de los clubes: 25 de Mayo, Ferrocarril y Deportivo.
    Hoy en la final, Ferro obtuvo la victoria en su cancha por 3-1 frente a Deportivo y se quedó con la copa.
    Desde el Municipio de Nogoyá, se felicita a todas las comisiones deportivas, a la Liga Departamental de Futbol de Nogoyá, a los vecinos que acompañaron y en especial al “Rojo de la Villa”, por el Copa obtenida.

