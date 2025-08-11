Ferro Campeón del Triangular 243° Aniversario de la Ciudad

Nogoyá
Este torneo, disputado en durante el mes de julio, en el marco del aniversario de Nogoyá, contó con la participación de los clubes: 25 de Mayo, Ferrocarril y Deportivo.
Hoy en la final, Ferro obtuvo la victoria en su cancha por 3-1 frente a Deportivo y se quedó con la copa.
Desde el Municipio de Nogoyá, se felicita a todas las comisiones deportivas, a la Liga Departamental de Futbol de Nogoyá, a los vecinos que acompañaron y en especial al “Rojo de la Villa”, por el Copa obtenida.
