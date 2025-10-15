Festival por el Día de la Madre

El próximo domingo 19 de octubre, a partir de la hora 15, en el Paseo Los Puentes “Beto García” se llevaran a cabo los festejos por el Día de la Madre.

En el evento que es organizado por el Municipio de Nogoyá, habrá artesanos, manualistas y música en vivo con el grupo “Ensamble De Costa a Costa”, entre otros.

Además estará presente el stand de salud y desde el Área de la Mujer, Genero y Diversidad se concientizara sobre el cáncer de mama y se entregaran plantines, entre otros obsequios para las madres presentes.

Por otro lado, se realizara una clase abierta de Zumba y diferentes ritmos, a cargo de la profe del taller municipal Cinthia León y Lautaro Arredondo de la localidad de Victoria.