Fiesta de la Juventud 2025: Concursos de Canto

Nogoyá

Continuando con las actividades de la Fiesta de la Juventud 2025, los grupos Fortaleza, Alegría, Bondad y Empatía participaron del Concurso de Canto, en las categorías Folclore Argentino y Género Libre. La actividad se desarrolló en la Sociedad Italiana.

Cientos de vecinos disfrutaron de una noche llena de música, talento y emoción, donde los jóvenes mostraron toda su creatividad y pasión sobre el escenario.

Estuvieron presentes el presidente municipal Bernardo Schneider, la viceintendente Desireé Peñaloza, el senador provincial Rafael Cavagna, la Coordinadora de Cultura Karina Clementín, junto a funcionarios y concejales.