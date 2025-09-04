Nogoyá Times

    Fiesta de la Juventud 2025: Noche de Teatro Joven con el Grupo Bondad

    Nogoyá

    Se llevó a cabo una nueva jornada de Teatro Joven la cual estuvo a cargo del @grupo_bondad2025 , en las instalaciones de la Asociación Cultural.

    En esta oportunidad, los jóvenes de la Promo´25 presentaron la obra denominada “Cadenas Invisibles”, con una temática basada en abusos.

    El jurado estuvo integrado por la psicóloga Elina Molas, Gladis Silano y Lucia Diaz.

    #Nogoya #Cultura #FiestaDeLaJuventud #Teatro

