Fiesta de la Juventud 2025: Noche de Teatro Joven con el Grupo Bondad

Nogoyá

Se llevó a cabo una nueva jornada de Teatro Joven la cual estuvo a cargo del @grupo_bondad2025 , en las instalaciones de la Asociación Cultural.

En esta oportunidad, los jóvenes de la Promo´25 presentaron la obra denominada “Cadenas Invisibles”, con una temática basada en abusos.

El jurado estuvo integrado por la psicóloga Elina Molas, Gladis Silano y Lucia Diaz.

#Nogoya #Cultura #FiestaDeLaJuventud #Teatro

