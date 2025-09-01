Fiesta de la Juventud 2025: Se realizó el Concurso de Fotografía

Nogoyá
En el marco de las actividades de la Fiesta de la Juventud de la Promoción 2025, se llevó a cabo hoy en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, el Concurso de Fotografía. Allí, los estudiantes de los diferentes establecimientos educativos agrupados en Fortaleza, Bondad, Alegría y Empatía expusieron sus producciones.
En esta oportunidad, se realizó con la temática: “Paisajes Naturales de Nogoyá”, donde lo jóvenes presentaron 2 fotografías por grupo. Los jurados para este concurso fueron María Dolores Rode, Leopoldo Ramírez y Baltazar González.
Por último, vale destacar que en la actividad acompañaron el presidente municipal, Bernardo Schneider; la viceintendenta Desireé Peñaloza; la coordinadora de cultura, educación y turismo, Karina Clementin; el director de servicios públicos Marcelo González y el senador provincial Rafael Cavagna.
