Fijaron cuánto cobrarán autoridades de mesa y delegados judiciales en las elecciones de octubre

En primer lugar, el documento estableció los nuevos montos que percibirán los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa. Quienes cumplan efectivamente esa función percibirán $40.000 por ese día, y sumarán otra cifra idéntica por participar en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, que se realizarán de manera previa a la elección.

“Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, se argumenta en el texto oficial.

Delegados judiciales y tecnológicos

La Resolución también contempla a quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación, quienes percibirán $80.000 en concepto de viáticos.

Por su parte, los delegados judiciales que efectivamente cumplan con la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral recibirán $40.000. La normativa aclara que este monto se aplicará únicamente a quienes sean autorizados expresamente por la Justicia Electoral de distrito en las elecciones.

En el caso de los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral, que cumplirán funciones en los establecimientos donde se verifique la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica, se les otorgará una compensación de $120.000. “Corresponde asignar una compensación económica a los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral que cumplirán funciones en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica”, señala la Resolución.

Nuevas modalidades de pago

La medida incorpora además una novedad vinculada a la forma de cobro. Por primera vez, se habilita la posibilidad de que todas estas personas puedan percibir los viáticos mediante transferencia bancaria o a través de billeteras virtuales propias.

“La evolución en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles vuelve imprescindible contemplar la puesta a disposición de una opción que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a percibir los viáticos liquidados a su favor de forma electrónica, rápida y segura”, indica el texto oficial.

De todas maneras, quienes así lo prefieran podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o de manera presencial en distintas sedes de esa misma entidad. El documento también aclara que, pasados 12 meses de la fecha de la Elección Nacional del 26 de octubre de 2025, prescribirá el derecho a la percepción de ese dinero.

En paralelo, se informó que será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar quiénes cumplieron efectivamente las funciones y de notificar al Correo Argentino quiénes están habilitados para cobrar. Este control busca garantizar que las compensaciones lleguen únicamente a quienes trabajaron el día de los comicios y participaron de las instancias de capacitación. Fuente: El Once

